İran Milli Takımı’na giden Majid Hosseini, oynamadan Türkiye’ye döndü. Ülkesinin, Bosna Hersek’i 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında kulübede olan başarılı futbolcu, yapılacak Kovid-19 testinin ardından takıma katılacak.

Milli takımlara giden Trabzonspor’un diğer yabancı oyuncuları Ekuban ve Djaniny ise 17 Kasım’da maça çıkacak. Ekubanlı Gana, Sudan deplasmanına çıkacak. Djaniny’nin formasını terlettiği Yeşil Burun Adaları’nın rakibi de Ruanda olacak.