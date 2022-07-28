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Trabzonspor'da kupa mesaisi

Trabzonspor, Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

28 Temmuz 2022, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da kupa mesaisi

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman 5’e 2, geniş alan oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Trabzonspor , Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla tamamlamasının ardından saat 16.00'da İstanbul'a hareket edecek.

Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır basın toplantısı yapacak

Süper Kupa karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır, yarın basın toplantısı düzenleyecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak toplantı saat 19.00'da başlayacak.

İHA

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