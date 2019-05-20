8 Nisan 2018... Trabzonspor’un 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlığına seçildi. Büyük bir borç yükünün altına girdiğini bildiğini ifade eden Fırtına’nın yeni patronunun ilk sözleri ise “İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel yok. Umudumuzun tükendiği yerde hırsımız bitmeyecek” oldu. Seçimin ardından başkanlık koltuğuna oturan Ağaoğlu, ligde kalan 6 haftanın sona ermesinin ardından ise yeni sezon için kendi projelerini hayata geçirmeye başladı.

Neredeyse 1 takım gitti

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etmeyen Ağaoğlu, birçok farklı ismin geçtiği yerde sürpriz bir tercih yaparak Trabzonspor’un efsanesi Ünal Karaman’ı takımın başına getirdi. Kadroda büyük bir revizyona giden Karadeniz ekibi, sezon başı ve devre arası olmak üzere tam 15 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Üstelik bu isimlerin arasında Onur Kıvrak, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu ve Burak Yılmaz gibi isimler de vardı. Fırtına yıldızlarının yerini ise Hosseini, Toure, Amiri, Anthony, Ekuban ve altyapıdan çıkardığı isimlerle doldurdu.

185 milyon kâr!

Maaş yükünü 13 milyon Euro’ya kadar düşüren Karadeniz ekibi, takımdan ayrılan oyuncuların bonservisleri ve yıllık ücretleriyle beraber tam 220.4 milyon TL’yi kasasında tuttu. Trabzonspor transfer edilen 5 oyuncunun toplam maliyetine ise 34.8 milyon TL harcadı. Bu süreçte Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ile Murat Cem Akpınar gibi gençler parladı, devler bu isimleri takibe aldı.

8 yılın en iyisi

Özetle; kadro maliyeti ve derinliği azaldı ancak tüm bunlara rağmen Bordo-Mavililer, hem sportif başarıyı yakaladı hem de gelecek yılların kadro temelini attı. Fırtına, senede sadece 270 bin Euro kazanan Ünal Karaman yönetiminde 3 sene sonra Avrupa biletini kaptı. Büyük bütçelerle yarışılan sezonlarda hüsrana uğrayan Karadeniz devi, genç ağırlıklı kadrosuyla son haftada Rizespor karşısında 3.’lük için yarışacak.

Atalay Özçelikli - FANATİK ÖZEL