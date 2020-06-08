Karadeniz devi geçtiğimiz günlerde Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmişti. Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu dönemiyle birlikte mali ve sportif anlamda çıkışa geçerken böyle bir cezanın neden geldiğini herkes merak ediyor. Yapılan açıklamalarda resmi gerekçe belirtilmese de UEFA'ya göre 2019 mali tablosunda tutarsızlık olduğu biliniyor. Bordo-Mavililer ise bunun tamamen yanlış değerlendirmeden kaynaklandığını düşünüyor. UEFA'nın verdiği cezaya en büyük sebep olarak eski başkan Muharrem Usta'nın kulüpten alacağı olarak görülüyor.

Borçlarını silmişlerdi!

Trabzonspor yönetimi daha önce genel kurulda oy birliği ile Usta döneminde; Ersun Yanal, Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Aykut Demir'in sözleşmelerini haksız şekilde feshedildiği, Trabzonspor Basketbol'a da para gönderilmesi ile kulübün yaklaşık 36 milyon TL zarara uğradığını açıklamıştı. Bu nedenle de Usta'ya olan borçların silinme kararı alınmıştı. Ancak Muharrem Usta'nın onayı olmadığı için UEFA'nın bu kararı tanımadığı iddia ediliyor. Dolayısıyla da CAS'a yapılacak itiraz başvurusunda, Trabzonspor'un, Usta'dan uzlaşıldığına dair imzalı belge alması şart.

Ağaoğlu'nun yerine Doğan...

Bu doğrultuda da bugün Bordo-Mavili yöneticiler ile Muharrem Usta masaya oturacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da olduğu için Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve beraberindeki birkaç yöneticinin, Muharrem Usta ile el sıkışmaya çalışacağı öğrenildi. İddialı bir CAS savunması için Usta ile yapılacak anlaşma büyük önem taşıyor.

Usta'nın alacağı 80 milyon TL!

27 Eylül 2018'de yönetim, Muharrem Usta döneminde yapılan haksız fesihler nedeniyle 36 milyon TL'lik fatura çıkarmıştı. Usta da bu rakamı üstlendiğini belirtmişti. Buna rağmen Bordo-Mavililer, eski başkanı mahkemeye verince Usta da kulübe bir kuruş hibe etmedi. UEFA'ya göre, Usta'nın kulüpten faizlerle birlikte 75-80 milyon TL alacağı var.

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL