Süper Lig'de Göztepe galibiyeti sonrası haftayı bay geçerek 4 gün izin yapan Trabzonspor'u ocak ayının son gününe kadar yoğun bir maç trafiği bekliyor. 16 Ocak Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, 3 gün sonra Konyaspor’u konuk edecek. Hemen ardından da 23 Ocak’ta Gençlerbirliği deplasmanında mücadele verecek olan Trabzonspor, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçın ardından ise bordo-mavililer Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 31 Ocak'ta Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.

15 günde 5 maç

6 Ocak'ta sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, Süper Lig'in 18'nci haftasını bay geçen takımdı. 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla birlikte Karadeniz ekibi 31 Ocak Pazar gününe kadar olan 15 günlük bölümde 5 maç yapacak. Süper Lig'de Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını deplasmanda, Süper Kupa Finalini ise İstanbul'da oynayacak. Konyaspor maçını ise evinde oynayacak.

Avcı, çıkışını taçlandırmak istiyor

Göreve geldiği günden itibaren bordo-mavili takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı, yakaladığı çıkışı Ocak ayında taçlandırmayı hedefliyor. Süper Lig'de Karadeniz ekibiyle çıktığı 9 maçta 20 puan toplayarak zirve için umutları arttıran tecrübeli teknik adam iki aydır görevde olduğu Trabzonspor'da , zirveye bir adım daha yaklaşmak ve Süper Kupayı Trabzon'a getirmek adına söz konusu ayda oynayacağı 5 maçtan moralli çıkmayı hedefliyor. Abdullah Avcı, ocak ayı içersinde eski takımları Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı oynayacağı maçlar ise ayrı bir önem taşıyor. Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i yenerek kupayı Trabzon'a getirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam Süper Lig'de ise Beşiktaş'a karşı sahadan galibiyetle ayrılarak hem camianın hem de kendisinin moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak istiyor.

Haftaya moralli başlıyor

Haftayı bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına moralli başlayacak. 4 günlük izni kısa bir tatil olarak değerlendiren bordo-mavililer de, belindeki ağrıları nedeniyle son 2 lig karşılaşmasını kaçıran Trabzonspor’un Brezilyalı stoperi Vıtor Hugo iyileşti. Onun dönmesiyle birlikte Trabzonspor'da eksik isim kalmayacak. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta özel izin alıp Fransa’ya giden Yusuf Sarı’nın da takıma katılması bekleniyor. Yeni transfer Berat Özdemir'inde kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

İHA