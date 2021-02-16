Haftalardır koronavirüs sıkıntısı yaşamayan Trabzonspor’da, son Gaziantep FK maçı öncesi yapılan testlerde 3 oyuncuda pozitif vakaya rastlanmıştı. Karşılaşmanın ardından semptom belirtileri olan bir futbolcunun daha testi pozitif çıkınca, Bordo-Mavililer’de olağanüstü hâl ilan edildi. Tüm takım bugün teste tabi tutulacak. Kovid 19 test sonuçlarına göre antrenman programı düzenleneceği öğrenilirken, pozitif vaka sayısının artmasından endişeleniyor. Sadece futbolcularda değil, kulüp personelinde de pozitif vaka söz konusu. Dolayısıyla sıkıntının büyümemesi adına ekstra önlemlerin alınacağı ve A takımın minimum temaslı olarak izole şekilde saha çalışmalarına başlayacağı ifade edildi. Duruma göre altyapıdan bazı isimlerin antrenmanlara dahil edilmesi bekleniyor. Hem yönetim hem de teknik heyet, gelişmeleri yakından takip ediyor.

‘Hazır ol Erce’

Özellikle kaleci mevkiinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Erce Kardeşler’e ‘hazır ol’ talimatı verildi. Başarılı file bekçisi, Başakşehir deplasmanında cuma günü eldivenleri takabilir. Aynı zamanda 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu’nun da kafilede yer alacağı belirtildi. Kağan da her ihtimale karşı ilk 11 için hazırlanacak.