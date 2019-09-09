Geçen sezon her türlü desteği takımlarına veren Bordo-Mavili taraftarlar yeni sezonda da Trabzonspor’un yanında...

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan, Süper Lig’de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor’a taraftarının desteği şimdiden yüksek oldu.

Geçen sezon 25 bine yakın kombine satan Karadeniz devi, yeni sezonda ise 31 bin 500 satış gerçekleştirdi. Bu konuda Fırtına’nın kasasına 12.4 milyon TL girdi.

Bordo-Mavili yönetim kombinelerde hedefi 35 bin olarak belirlerken, kısa süre içerisinde bu rakama ulaşılacağı düşünülüyor.







