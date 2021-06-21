Bordo-Mavililer, Gervinho, Bruno Peres ve MarekHamsik'in ardından Fode Koita'yı 4. transfer olarak açıkladı. Ancak oyuncunun maliyeti çok konuşuldu. 3 yıllık mukavele imzalanan Gineli forvete sırasıyla 1.1 milyon Euro, 1 milyon 150 bin Euro ve 1 milyon 200 bin Euro garanti maaş ödenecek. Bonservisi elinde olan Koita'nın kontratına 3 seneye bölünmek kaydıyla toplamda 1 milyon Euro'luk imza parası da eklenirken, bu miktar tartışma konusu olmuştu. Camianın bir bölümü, alternatif forvet olarak alınan Koita'yla çok fazla bir ücrete anlaşıldığı görüşünü savundu. Transferin perde arkasında yaşananlara ise FANATİK ulaştı.

Devrede 2.5 istenmişti

İlk olarak Trabzonspor 'un devre arasında istediği Fode Koita için Kasımpaşa Kulübü'ne 1 milyon Euro bonservis teklifi yapılmıştı. Aynı süreçte Beşiktaş 'ın da 1.5 milyon Euro'luk önerisi vardı. Ancak İstanbul ekibi, 6 ay kontratı kalan Koita'ya 2.5 milyon Euro fiyat biçince, transfer sezon sonuna bırakıldı.

Beşiktaş 1.2verdi...

Kasımpaşa'da yıllık ücreti 950 bin Euro olan Koita'ya, kulübü senelik 1 milyon Euro'dan 3 senelik yeni kontrat önerirken, ayrılık kararı alan Koita'ya Beşiktaş'ın da ilgisi devam etti. Siyah-Beyazlılar'ın teklifi 1.2 milyon Euro seviyelerindeydi. Trabzonspor ise benzer rakama senelik 333 bin Euro'luk imza parası ekleyerek, transferi bitirdi.

Menajeri; ağabeyi Balla

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın mutlaka alınmasını istediği Koita'nın transferinde menajer iddiaları da gündeme getirildi. Ancak oyuncunun tek menajerinin, ağabeyi Balla Koita olduğu ortaya çıktı. KAP açıklamasındaki gibi Koita'nın temsilcisine, imza parası hariç yıllık garanti ücretinin yüzde 7'si verilecek.

Safa CanKonuksever



