Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor’un Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu.

24 Aralık 2019, Salı 11:53
- A +
Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

28 Aralık 2019 Cumartesi günü 17.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...