Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 6 kez sahadan yenik ayrılırken ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavili takım tüm yenilgilerini istanbul ekiplerine karşı aldı.

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 3-1, evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor ayrıca ilk hafta iç sahada Beşiktaş'a 3-1, yine iç sahada Başakşehir ve Galatasaray'a 2-0, Kasımpaşa'ya ise 4-3 kaybetti. Trabzonspor bu ekiplerden Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1, Başakşehir'i ise 1-0 yenmeye başardı ancak Fenerbahçe karşısında iki maçı da kaybetti.

Abdullah Avcı ise Trabzonspor kariyerinde ligde sadece Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

İşte Trabzonspor'un bu sezon yenilgi aldığı maçlar

Trabzonspor-Beşiktaş 1-3

Trabzonspor-Galatasaray 0-2

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

Trabzonspor-Kasımpaşa 3-4

Trabzonspor-Başakşehir 0-2

Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1