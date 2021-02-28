Trabzonspor'da kayıplar İstanbul ekiplerine karşı
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 6 kez sahadan yenik ayrılırken ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavili takım Fenerbahçe'ye iki maçta ayrıca iç sahada Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir'e karşı puansız ayrıldı. Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe mücadelesi ile son buldu
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 6 kez sahadan yenik ayrılırken ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavili takım tüm yenilgilerini istanbul ekiplerine karşı aldı.
Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 3-1, evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor ayrıca ilk hafta iç sahada Beşiktaş'a 3-1, yine iç sahada Başakşehir ve Galatasaray'a 2-0, Kasımpaşa'ya ise 4-3 kaybetti. Trabzonspor bu ekiplerden Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1, Başakşehir'i ise 1-0 yenmeye başardı ancak Fenerbahçe karşısında iki maçı da kaybetti.
Abdullah Avcı ise Trabzonspor kariyerinde ligde sadece Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye kaybetti.
İşte Trabzonspor'un bu sezon yenilgi aldığı maçlar
Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
Trabzonspor-Galatasaray 0-2
Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
Trabzonspor-Kasımpaşa 3-4
Trabzonspor-Başakşehir 0-2
Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1