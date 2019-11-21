Trabzonspor transferde yoğun bir mesai harcıyor... Orta sahanın ortası için eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ile flörte olan bordo-mavililer için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

HULL'DA OYNUYOR

İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen 31 yaşındaki Polonyalı yıldız Kamil Grosicki'nin Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Orta sahanın iki kanadında oynayabilen Grosicki bir dönem Sivasspor'da forma giymişti. Hull City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncu Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

16 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Hull City forması giyen Kamil Grosicki, bu sezon 16 maçta görev aldı. 5 gol atan yıldız oyuncu 2 de asist yaptı.. (Takvim)