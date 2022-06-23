Trabzonspor ’da kaleci havuzu değişiyor... Uğurcan Çakır için kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Fırtına’nın kaptanı kariyerine Avrupa’da devam etmek istese de “Hem kulübü hem de beni tatmin edecek bir yer olursa giderim” demişti. Bordo-Mavililer, Uğurcan’ın durumundan bağımsız olarak kaleci transferi gerçekleştirecek. Çünkü Erce Kardeşler ve Arda Akbulut ile yollar ayrılacak. Yıllardır 2. kaleci durumundaki Erce, artık düzenli oynayabileceği bir yere gitmek istiyor. Başarılı eldiven Süper Lig ’den pek çok kulüple temasta. 3. kaleci Arda da yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.

Takasta oyuncu önerilecek

Fırtına’nın listesinde Göztepe ’nin 23 yaşındaki eldiveni İrfan Can Eğribayat ve Samsunspor’dan 24 yaşındaki Nurullah Aslan var. Bordo-Mavililer, her iki kaleci için kulüpleriyle görüşme halinde. Bonservis rakamını düşük tutmak isteyen Trabzonspor, takasta futbolcu önerisinde bulunacak.