Trabzonspor’da kadronun değeri maaşların 4 katı

Trabzonspor’un oyunculara ödediği toplam maaş, 25 milyon Euro bandını geçmezken, kadro değeri ise geçtiğimiz sezonlara göre zirve yaptı. Transfermarkt’a göre, Bordo-Mavili kulübün kadro değeri 96,3 milyon Euro alarak gösteriliyor, yani maaş bütçesinin 4 katı. Süper Lig’de en kıymetli kadro, 127,5 milyon Euro ile Beşiktaş ’a ait. Fenerbahçe ’nin 114,3 milyon Euro, Galatasaray ’ın ise 102.8 milyon Euro’luk kadrosu var. Trabzonspor en değerli ismi ise 19 milyon Euro’luk tahmini değeriyle Uğurcan Çakır.