Trabzonspor’da kadro yine değişiyor

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir karşısında yine 11’de değişikliğe gidecek. Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal 11’i ile mücadele edemeyen Fırtına’da tecrübeli hoca, zaferi getirecek 11’i büyük oranda belirledi.

2-0 kaybedilen Krasnodar karşılaşmasında stoper ikilisini Fernandes ve Campi ile oluşturan başarılı çalıştırıcı, bu akşam savunmada Hosseini ile Hüseyin’e şans verecek. Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan Karaman, beklerde ise Pereira ile Novak’ı kullanacak.

Yusuf Sarı beklemede

Karaman, orta alanda ise Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Doğan Erdoğan’ı sahaya sürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda orta 3’lüde Sosa, Doğan ve Kamil Ahmet oynayacak.

Sturridge’in durumuna maç saatinde karar verecek olan başarılı teknik adam, İngiliz futbolcuyu tercih etmemesi halinde sağ kanatta Yusuf Sarı’yı oynatacak. Sol kanatta Nwakaeme’yi görevlendirecek olan Karaman, Sörloth’la da gol arayacak.