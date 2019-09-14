Bordo-Mavililer, yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı’yı, Lille’e sattı. Son günlerde ise şok üstüne şok yaşadı. Menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’nın yanı sıra sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Caleb Ekuban’ın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ise orta sahadaki en önemli oyuncularını kaybeden Fırtına’da teknik direktör Ünal Karaman, yavaş yavaş kafasındaki kadroyu netleştirmeye başladı. Buna göre tecrübeli çalıştırıcının, milli arada kendisine yükleme yapılan John Obi Mikel’i, ön liberoya çekeceği öğrenildi. Abdulkadir Parmak ise Nijeryalı yıldızın bu bölgede partneri olacak.

Performansları merak konusu

Öte yandan Jose Sosa’nın, tıpkı Beşiktaş yıllarında olduğu gibi on numaraya geçmesi bekleniyor. Ayrıca takımın yıldızı Anthony Nwakaeme, her zaman olduğu gibi sol kanattaki yerini alacak. Ancak Donis Avdijaj, kendi mevkisi olmamasına rağmen sağ kanada geçmek zorunda kalacak. Şimdi ise Karadeniz ekibinin, değişen orta sahasıyla nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.

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