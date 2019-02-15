Ligin 16. haftasında Beşiktaş ile oynanan mücadelede sakatlanan ve sol kasındaki yaralanma sebebiyle 2 aydır formasından uzak kalan Jose Sosa, formasına kavuşuyor... Geçen hafta Galatasaray derbisinde riske edilmeyen Arjantinli 10 numara, pazar günü gerçekleşecek Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yeniden taraftarının önünde sahada olacak.

Yaklaşık 10 gündür takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, tam 63 gün sonra Bordo-Mavililer ile ilk 11’de sahaya çıkmanın sevincini yaşayacak.

Sosa'sız olmuyor

Bordo-Mavililer, ligde 5 maçtır formasından uzak kalan kaptan Sosa’nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Fırtına, Arjantinli yıldız sakatlanmadan önce 4. sırada ve lider Başakşehir’in 8 puan gerisindeydi. O dönemde zirve hesapları yapan Trabzonspor, Sosa’nın yokluğunda ise bir türlü istediği sonuçları alamadı.

Lider oyuncu eksikliğini hisseden Karadeniz ekibi, 5. sıraya geriledi ve zirve ile arasındaki puan farkı 12’ye yükseldi. 33 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor maçıyla birlikte takımını yeniden şaha kaldırması bekleniyor.