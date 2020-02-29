Ligde Çaykur Rizespor engelini 5 golle aşmayı başaran Trabzonspor’da galibiyetin sevinci yaşanırken, takımı tek üzen şey, John Obi Mikel’in oyunun son anlarında penaltıya sebebiyet vererek ikinci sarıyı görmesi oldu. Oğulcan’ın şutunda top koluna çarpan Mikel, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Oyundan çıkarken oldukça üzgün olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu tribünler alkışlarla soyunma odasına yolladı. Ancak kırmızı kart gördüğü için Mikel, Bordo- Mavililer’in salı günü Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Mikel daha önce de sarı kart cezası sebebiyle ligde deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmasında sahne alamamış ve takımını yalnız bırakmıştı.