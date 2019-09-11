Trabzonspor, John Obi Mikel transferi ile büyük sükse yaratsa da Nijeryalı oyuncu gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele etmesi nedeniyle takıma geç katılan ve hazırlık kampını kaçıran 32 yaşındaki oyuncu, hem fizik olarak yetersiz kalmış hem de takıma uyum sağlayamamıştı. Bu nedenle tecrübeli oyuncu forma giydiği maçlarda beklenen oyunu ortaya koyamamıştı. Ancak milli ara en çok Mikel’e yaradı. 12 günlük arayı fırsat bilen yıldız oyuncu ekstra idmanlar yaptı.

Fizik olarak istenilen seviyeye gelen Mikel, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde teknik direktör Ünal Karaman’dan forma istedi.

Yoğun fikstürde Mikel’den yararlanmak isteyen Karaman’ın da tecrübeli oyuncuyu kazanmak için elinden geleni yapacağı belirtildi.







