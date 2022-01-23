Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atan Trabzonspor 'da yeni transfer Jean Kouassi krizi yaşanıyor. Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için Trabzon'da bulunmayan Fildişili oyuncunun lisansı henüz çıkarılamadı.

Yabancı kontenjanı dolu

Bordo mavililerin kadrosunda şu an 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu isimler şöyle: Marek Hamsik, Andreas Cornelius, Anastostios Bakesetas, Anthony Nwakaeme, Djaniny, Bengali Fode Koita, Bruno Peres, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Anders Trondsen, Gervinho, Edin Visca, Tymoteutz Puchacz, Jean Kouassi.

Gervinho kabul etmedi

Trabzonspor'da ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Edgar Le, sözleşmesinin feshedilmesini kabul ederek bordo mavililerin elini rahatlamıştı. Ancak aynı fedakarlık Gervinho'dan gelmedi. Sezonu kapatan Fildişili oyuncunun lisansı dondurulamadı.

Trabzonspor'un önünde Jean Kouassi için iki yol bulunuyor. Fildişili oyuncuya yer açmak için yabancı futbolculardan birinin gitmesi gerekiyor. Bordo mavililer bu ismin sezonu kapatan Gervinho olması için çabasını sürdürüyor.









Kiralık gidebilir

Devre arasında yaptığı transferlerle dikkat Çeken Trabzonspor'un bir başka alternatifi ise Jean Kouassi'yi başka bir takıma kiralamak. Bu durumda Kouassi, Trabzonspor formasını ancak yeni sezonda giyebilecek.

Yerli stoper aranıyor

Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Trabzonspor takımdan ayrılan Edgar Le yerine yerli stoper bakıyor. Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Hellas Verona'dan Koray Günter Adana Demirsporlu Samet Akaydın listedeki isimler.

Genç Taha Trabzonspor yolunda

Karadeniz ekibi Bursaspor'un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak üzere. Bordo mavililerin, Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği genç futbolcu için kulübüyle anlaştığı ifade edildi. Trabzonspor'un Taha'yı geleceğe yatırım transferi olarak düşündüğü ifade ediliyor.

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