Trabzonspor Ivan Santini ısrarını sürdürüyor... Bordo-Mavililer forvet transferinde ilk sıraya aldıkları Anderlecht'in Hırvat futbolcusu için Belçika kulübüne 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Anderlecht 3 milyon Euro da direniyor.

İstenen rakamı çok bulan Bordo-Mavili yöneticiler küçük bir iyileştirme kararı aldı. Ancak bu rakamın 2 milyon 200 bin Euro'yu aşmayacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Hırvat oyuncunun 3 yıllık sözleşme yapılırsa fikir değiştirebileceği öğrenildi. Yönetim alternatif isimlere de bakıyor.

​39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI

Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Kaynak: Takvim