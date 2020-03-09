Trabzonspor’da isyan sürüyor

Trabzonspor, Gaziantep maçı sonrasında önceki gün resmi site üzerinden, “Trabzonspor’un yükselişine ket vurmaya çalışanları, kapalı kapılar ardına saklanıp ‘alçakça’ planlar yapmak yerine, saklandıkları o inlere terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkarmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp’in yanıtı ise gecikmedi: “Kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır.”

‘Algılama kabiliyetini kaybetmiş’

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ise bu açıklamalar karşısında Zekeriya Alp’e yüklendi: “Biz ‘Yangın var’ diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp ‘Vallahi ateşi ben yakmadım’ diyor. Zekeriya Alp’in okuduğunu idrak etme konusunda yeterlilik vasıflarını kaybettiği, anlama ve algılama kabiliyetini yitirdiği gözüküyor. Zekeriya Alp’in sergilediği bu tavır futbolumuzun neden sürekli geriye doğru gittiğinin açık bir göstergesidir Bizler Halis Özkahya’nın yüzündeki tükürükleri silenlere diyet ödediğini, geçtiğimiz yıl uğruna bildiri hazırlayanlara biat ettiğini açıkça söylüyoruz. Trabzonspor Kulübü bunu söylüyorsa bu bir iddia değil, realitedir! Bizim Alp’e tavsiyemiz; yönetemediği, kontrol edemediği ve hükmedemediği kişilerin sorumluluğunu üzerine almamasıdır.”

Kulübün avukatlarından Mert Halisçelik, yaşanan olaylar üzerine bu paylaşımı yaptı.