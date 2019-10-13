İki sezondur gösterdiği başarılı performansla altın çağını yaşayan Trabzonspor’da yönetim ve teknik heyet bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman liderliğinde geçen zirvede şimdiden gelecek sezonun planlaması yapıldı.

Karaman, yönetim ile yaptığı görüşmede ana düşüncesinin kemik kadroyu korumak olduğunu söyledi ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerle şimdiden masaya oturulması gerektiğini belirtti. Tecrübeli hocanın isteklerini önemseyen Ağaoğlu ve kurmayları da harekete geçmek için hazırlıklara başladı.

Yıldızlar kalmak istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ile Filip Novak ile görüşmelere aylar öncesinden başlayan yönetim, önce bu iki isimle kesin olarak anlaşmaya varmak istiyor. Hem Sosa hem de Novak ile mali anlamda pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, iki yıldızın da Trabzon’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Yaşı düşündürüyor

Bordo-Mavililer, Ünal Karaman’ın talimatı sonrasında İranlı savunmacı Majid Hosseini ile de nikah tazeleyecek. Bir yıl opsiyonlu sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stopere 2 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Portekizli sağ bek Pereira için ise acele edilmiyor. Karaman oyuncusundan çok memnun ancak 35 yaşında olması nedeniyle sezon sonuna kadar performansı takip edilecek. Yine de Pereira’nın 1 yıl daha takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Onazi’nin performansı belirleyici olacak

2016 yılında Fırtına’ya transfer olan Ogenyi Onazi’nin de Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Ünal Karaman, 3 yıldır Bordo-Mavili formayı giyen Nijeryalı oyuncunun, takımı sahiplenmesinden memnun olsa da geçen sene yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Onazi için kararını şimdi vermeyecek.

Milli ara sonrası yeşil sahalara dönmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcunun da performansı bu konuda belirleyici olacak.

Gençlerle sözleşme uzattılar

Karadeniz temsilcisi geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştirdiği Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile sözleşme yenilemişti. Yönetim bu hareketiyle kadroyu koruyacağının sinyallerini vermişti.