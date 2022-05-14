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Trabzonspor'da ilk yolcu Fode Koita

Bu sezon üst üste sakatlık problemleri yaşayan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Fode Koita, gelecek yıl kadroda düşünülmüyor. Tecrübeli forvetin menaceriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı ve kararın iletileceği öğrenildi.

14 Mayıs 2022, Cumartesi 08:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da ilk yolcu Fode Koita

Bu sezon üst üste sakatlık problemleri yaşayan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Fode Koita, gelecek yıl kadroda düşünülmüyor. Tecrübeli forvetin menaceriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı ve kararın iletileceği öğrenildi.

Süper Lig ’den talipleri bulunan Koita’nın Trabzonspor ’la 2yıl daha kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu 16 lig maçında gol atamazken, sadece kupada 1 kez ağları sarstı.

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