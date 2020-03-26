Normal şartlarda dünden itibaren Mehmet Ali YılmazTesisleri’nde antrenmanlara başlamayı planlayan Trabzonspor’da, belirsiz ortam nedeniyle evden çalışılması kararı alındı. Liglerin ne zaman start alacağı netleşmezken, hiç bir Süper Lig takımı idman yapmıyor. Trabzonspor Kulübü de yetkililerden gelecek haberleri bekliyor. Bu süreçte futbolculara tek tek özel program hazırlanırken, aynı zamanda antrenman malzemeleri de erildi. Trabzonsporlu oyuncular saha idmanları başlayana kadar evde kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapacak.