Ümit Milli Takımımız’ın Avusturya’yı 3-2’lik skorla mağlup ettiği maça ilk 11’de başlayan Hüseyin Türkmen, mücadelenin ilk yarısında sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen genç stoperde korkulan olmadı.

Bileğindeki sakatlığı ciddi gözükmeyen Hüseyin, 17 Kasım’daki Kosova maçında forma giyebilecek. Öte yandan bir diğer Trabzonsporlu oyuncu Serkan Asan, Avusturma maçında sonradan oyuna girerken, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz ise mücadelede şans bulamadı. Ümit Milli Takım kadrosunda, Trabzonspor’dan toplam 4 isim bulunuyor.