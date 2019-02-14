Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen idmanı tamamlayamadı

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam ederken Fırtına’ya 21 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen’den ise kötü haber geldi.

14 Şubat 2019, Perşembe 06:09
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen idmanı tamamlayamadı

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Pas çalışmaları ile başlayan antrenman dar alanda oynanan oyun ile sona erdi.

Fırtına’ya 21 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen’den ise kötü haber geldi. Sağ ayağında ağrı hisseden genç stoper idmanı yarıda bıraktı. Hüseyin’in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan idmana sakatlıkları bulunan Pereira ile Onazi katılmazken, Abdulkadir Parmak salonda çalıştı. Kamil Ahmet, Novak ve Uğurcan ise takımdan ayrı koşu yaptı. 

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