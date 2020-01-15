Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 16 Tur ilk maçında yarın sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, altyapısından yetiştiği bordo-mavili kulüpte teknik direktör olarak ilk resmi müsabakasına çıkacak.

Trabzonspor dışında dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor'da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 26 maçta A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Teknik adamlık kariyeri

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı. Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile birlikte görev almıştı.

Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasındaki yerini aldı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Antalya kampı ile görevine başlayan genç teknik adam, Denizlispor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında ilk kez resmi bir maçta teknik direktör olarak taktik vermenin heyecanını yaşayacak.

Beklentilere karşılık vermek için çalışıyor

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Çimşir, camianın beklentilerine karşılık vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma temposu içine giren deneyimli çalıştırıcı, camiadan önemli bir destek alırken, bu desteğin daha da artması adına Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Denizlispor karşısında iyi bir skor ile sahadan ayrılarak Süper Lig'de oynayacakları Kasımpaşa maçına moralli çıkmayı hedefliyor.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)