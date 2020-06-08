Lider Fırtına gözünü şampiyonluğa dikerken, bir yandan da rövanşları almanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, Sivas'a da kaybeden Trabzonspor 4 takımdan da intikamını ikinci devrede aldı. Bordo-Mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplerini devirmeyi başardı. Karadeniz devinde sıradaki hedef: Göztepe...

Sahasında kaybetmişti

Bu sezon taraftarı önünde iyi bir performans sergileyen ve sadece 2 mağlubiyet alan Bordo- Mavililer bu yenilgileri Göztepe ile Denizli'ye karşı yaşadı. Fırtına da Göztepe ile hesaplaşmanın planlarını yapmaya başladı. Trabzonspor, İzmir temsilcisini yenerek hem intikam almayı hem de zirve yolunda kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Üstünlük Göztepe'de

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar son dönemde de Karadeniz temsilcisine ciddi bir üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının 3'ünü Göz Göz kazanırken, Bordo- Mavililer sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, Göztepe'yi yenerek bu tabloyu da kendi lehine iyileştirmeyi amaçlıyor.