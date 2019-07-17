Trabzonspor'da hedef yeniden Santini!

Forvet arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Ivan Santini ile yeniden görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki yıldıza cazip bir teklif yapılacak.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 08:27
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Trabzonspor'da hedef yeniden Santini!

Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor... Son olarak Vedat Ibisevic ve Jonathas'la temasa geçen Bordo- Mavililer eski gözdesi Ivan Santini'yi de yeniden gündemine aldı.

Anderlecht formasını giyen 30 yaşındaki Hırvat yıldızı daha önce yapılan görüşmede ikna edemeyen Bordo-Mavililer'in bu kez çok cazip bir teklif hazırladığı öğrenildi. Santini geçen sezon 25 maçta 14 gollük performans sergeledi. 1.90 boyunda olan tecrübeli yıldız, teknik ekibin beklediği üstün fiziksel özelliklere de sahip.

Kaynak: Takvim

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