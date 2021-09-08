Transfer operasyonuna erkenden başlayan ve rakiplerinden daha evvel kadrosunu şekillendiren Trabzonspor gövde gösterisi yapmıştı. Bordo-Mavili yönetim transferin bitimine saatler kala bir sol bek daha almak için çalışmalarını hızlandırdı. Uzun zamandır Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile pazarlık halinde olan ve son olarak ilk teklifinin hemen hemen 2 katı olan 800 bin Euro'ya kadar çıkan Fırtına artık Gürcü ekibinden gelecek yanıtı beklemeye geçti.

İkisi de kurala uyuyor

Fırtına olası bir olumsuz yanıta karşı da B ve C planlarını hazırladı. Karadeniz ekibinin gündemine son olarak Valencia'dan Toni Lato ve Mainz'dan Aaron Martin girdi. İki futbolcunun da 1997 doğumlu olup, TFF'nin yeni yabancı kuralına uyması ve takımlarında fazla forma şansı bulamaması Trabzonspor'un iştahını kabartırken, Bordo-Mavililer hem Valencia ile hem de Mainz'la temasa geçti.

Panik transferi olmayacak!

İki futbolcunun da kiralanması için görüşmeler başlarken, son saatlerde sol bek konusunda resmi açıklamanın gelebileceği kaydedildi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, yüksek maliyetlerle panik transferi yapmama konusunda fikir birliğine vardığı ve belirledikleri rakamların kesinlikle üstüne çıkmayacakları da gelen haberler arasında.