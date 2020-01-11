Gözünü şampiyonluğa diken ve bu doğrultuda Badou ndiaye transferi ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor’da şimdiki hedef savunmaya seviye atlatmak. Sezon başında portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kiralanan İvanildo Fernandes ile yollarını ayırmayı planlayan Bordo-Mavililer genç oyuncunun yerini tecrübeli bir isimle doldurmayı hedefliyor. Fırtına bu amaç doğrultusunda gözünü iki yıldız isme çevirdi: Mamadou Sakho ve Andrea Ranocchia...

Yakın ilişkiler kurulmuştu

Bu sezon İngiliz ekibi Crystal palace’ta yalnızca 466 dakika şans bulan Sakho için nabız yoklanacak. Karadeniz devi, Sörloth transferinde yakın ilişkiler kurduğu Ada temsilcisi ile önümüzdeki günlerde Fransız oyuncunun kiralanması için bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrılmak istiyor

Sakho için maliyet araştırmasına başlayan Trabzonspor’un gündemindeki ikinci isim olan Ranocchia için de İtalyan ekibi İnter ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu sezon sadece iki maça çıkan 31 yaşındaki oyuncunun da şans bulamaması nedeniyle Lacivert- Siyahlılar’dan ayrılmak istediği belirtildi. Hem Sakho hem de Ranocchia için çalışmalarını sürdüren Fırtına en kısa zamanda resmi adımları atacak.

B planı: Sigurdsson

Sigurdsson Sakho ve Ranocchia ile transfer operasyonunu yöneten Karadeniz temsilcisi iki oyuncudan alınabilecek olumsuz sonuca karşı B planını da masada tutuyor. Trabzonspor, Rus ekibi Rostov’la yollarını ayıran Ragnar Sigurdsson ile temas halinde. Bordo- Mavililer, bonservisi elinde olan İzlandalı stoperle yapılan görüşmelerde acele etmiyor. Danimarka basınına konuşan Sigurdsson da Türkiye’den teklif aldığını doğruladı.