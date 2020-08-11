Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmış olsa da yeni sezonda Eddie Newton yönetiminde yine iddialı olmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Newton'ın da etkisiyle Bordo-Mavililer, gözünü İngiltere'ye çevirmiş durumda. West Brom'un kadrosunda düşünmediği Oliver Burke için Trabzonspor'un devrede olduğu aktarılıyor. Son olarak Nottingham Post'un haberine göre Trabzonspor, bonservisi West Brom'da olan Oliver Burke için girişimlerini hızlandırmış durumda. Eddie Newton, İskoç kanat oyuncusunu takımında görmek istiyor.

İngiliz basınının aktardığına göre Burke, yeni sezonda Slaven Bilic'in West Brom kadrosunda düşünülmüyor. Henüz 23 yaşındaki oyuncu 2016'da Nottingham Forest'ten Alman ekibi Leipzig'e 15.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 2017'de ise yine aynı bonservis ücreti ile West Brom kadrosuna katılarak İngiltere'ye dönmüştü. Sonrasında Celtic ve Alaves'e kiralanan oyuncunun piyasa değeri büyük düşüş yaşarken WBA'nın yeni sezon planları içinde de yer almadığı aktarılıyor. Premier Lig'e yeni yükselen WBA, yaz aylarında oyuncunun takımdan ayrılmasını isterken talip olarak da sıkıntı yaşamayacaklarını ve Trabzonspor'un devrede olduğu aktarılıyor.

Geride bıraktığımız sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Alaves'te kiralık olarak geçiren Burke, çıktığı 31 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.