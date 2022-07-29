Los Angeles FC'ta oynayan futbolcu için, temsilcisi Gustavo Rico bordo mavililerin ilgisini doğruladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Rico, '' Trabzonspor , Murillo ile ilgileniyor. Kesin bir ilgi var; ama şu ana kadar resmî teklif yapmadılar. Önümüzdeki saatlerde, günlerde teklif yapmalarını bekliyoruz. Los Angeles FC ile 1 yıl daha sözleşmesi var. 1 yıllık da opsiyonları var. 1.5, 1.6 milyon Euro gelir bekliyorlar. Murillo, Trabzonspor'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Komforlu ve iyi organize olmuş bir kulüp. İstiktikrarlı bir yönetim anlayışları var. Çok tutkulu bir taraftar topluluğu ve futbolla dolu bir kente sahipler. Elbette ki bu etkenlerden dolayı Murillo, Trabzonspor'da oynamak istiyor'' dedi.



