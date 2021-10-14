Trabzonspor , Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Bordo-Mavililer ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Milli takımlarına giden oyuncuların da dönüşüyle bugünden itibaren tam kapasiteli çalışacak olan Fırtına, maç gününe kadar ise tamamen taktik idmanlar üzerinde duracak.

Bu kez hedef seriye devam!

Süper Lig ’de 20 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1995’te 26 maçla yakalamıştı. Bordo-Mavililer’in o serisi ise Aralık 1995’te Fenerbahçe karşısındaki 3-1’lik mağlubiyetle sona ermişti.

Akyazı’da yoğun mesai

Taraftar grupları, Fenerbahçe maçına yönelik özel hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonunda tribünde dev bir koreografi planı var. Hafızalara kazınacak bir görsel tasarlayan taraftarın hazırlıklarda son aşamada olduğu belirtildi.

İsabetli şuttan vazgeçmek yok!

52 kezle ligin rakip kaleye en fazla şut gönderen takımı olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı idmanlarda oyunculardan sık sık aynı şekilderakip kaleyeisabetli şutlar göndermelerini istiyor. Her idmanda özellikle hücumcular özel şut çalışması yapıyor.