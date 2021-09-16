Yeni Malatya, Sivas ve Giresunspor’u üst üste mağlup eden Trabzonspor , önceki milli araya lider girmişti. Dönüşte Galatasaray derbisi oynayan Bordo- Mavililer, 2-0 geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkardı. Galibiyet serisi sona eren Bordo-Mavililer, bu kez daha uzun bir seri hedefliyor... Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fırtına, devamında Konya’ya gidecek. Sonraki hafta Alanyaspor’u evinde konuk edecek Bordo-Mavili ekip, 2 Ekim’deki Kayserispor mücadelesinin ardından yeniden milli araya girecek.

Rakipleri yorulacak

Fırtına’nın zirve yarışındaki rakiplerinin Avrupa maçlarına çıkacağı süreçte, Trabzonspor sadece lige konsantre olacak. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, planlarını 4 maç 12 puan üzerinden yapıyor. Oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde, “Galatasaray maçını telafi etmek sizin elinizde. Çok çalışarak ve üstüne koyarak devam edeceğiz. Maç kazandıkça, ritmimizi bulacağız” diyor.

Ara sonrası Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi elemelerinde önce Molde sonrasında Roma ile 2’şer maça çıkan Trabzonspor, 38 günlük periyotta toplam 8 resmi karşılaşmaya çıktı. Avrupa’dan elenen Fırtına, ligde bu kez 4 maçı 14 günlük periyotta oynayacak. Fırtına’nın hedefi, 4 maçı kazanıp milli araya girmek, sonrasında da Akyazı’daki Fenerbahçe derbisine lider ve moralli olarak çıkmak.