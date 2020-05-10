Bordo-Mavililer'de tempo yükseldi, çift idmanlar devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcular dün yaklaşık bir buçuk saat süren sabah idmanında ısınma koşularının ardından kuvvet çalıştı. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz katılmadı. Sahada yapılan çalışmada oyuncuların neşeli tavırları gözlerden kaçmadı. Lige verilen arada sol ayağından operasyon geçiren Badou Ndiaye ise güç depolamaya başladı. Salonda çalışan Senegalli yıldızın kısa sürede takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Fırtına akşam idmanında ise takım halinde taktik çalıştı.