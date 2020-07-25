Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun takımı yine yalnız bırakması beklenmiyor. Bordo-Mavililer, yakın ilişkiler içinde olduğu Kayseri cephesiyle Hasan Hüseyin Acar için görüşecek. Devre arasında Fırtına’nın kapısından dönen 25 yaşındaki orta saha, bu kez Trabzonsporlu olmaya hazır. Özellikle pandemi sonrası sergilediği performansla dikkat çeken Hasan’ın ligde 3 gol 2 asisti var. Orta sahanın merkezinde görev yapan başarılı futbolcunun transferiyle yeni yabancı kuralı sonrası takımdaki yerli kalitesi artırılacak.