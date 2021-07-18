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Trabzonspor'da Hamsik, Uğurcan ve Abdülkadir idmanda

Trabzonspor'da yeni transfer Marek Hamsik ile milli futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, kampa katıldı.

18 Temmuz 2021, Pazar 21:26 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Hamsik, Uğurcan ve Abdülkadir idmanda

Trabzonspor 'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken Slovakya ile Euro 2020'de süre alan yeni transfer Marek Hamsik ile yine A Milli Takım ile turnuvada yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, kampa katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda Trabzonsporlu oyuncular, dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışması ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.



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