Kiralık oynadığı Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Haji Wright, Trabzonspor ’un gündemine gelmişti. Fırtına’nın hücum hattına alternatif isim olarak düşündüğü ABD’li forvet, Bordo- Mavili formayı giymek istiyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Wright’ın bonservisini elinde bulunduran Danimarka’nın SonderjyskE ile görüşmelerini sürdüren Fırtına, Fode Koita’nın yerine 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmayı hedefliyor. Trabzonspor, Wright’ın yanı sıra Umut Bozok için ciddi girişimlerde bulunsa da ABD’li oyuncunun ismi şu an daha ön planda.