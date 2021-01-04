Ekuban varsa, sorun yok...Sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynayamayan Ganalı futbolcu, Karagümrük mücadelesine 11’d e başladı. Çok iyi bir 90 dakika çıkartan Caleb Ekuban, henüz 10. dakikada Baker’ın kornerinde topu ağlara yolladı. Ancak pozisyonda Nwakaeme ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal etti. İlk yarıda arkadaşlarına çok net fırsatlar hazırlayan başarılı hücumcu, ikinci devrede de sahanın her yerindeydi. Karagümrük skoru 1-1’e getirdikten sonra sorumluluk alan Ekuban, 81. dakikada savunmanın arkasına müthiş bir koşu yaptı, devamındaki rakibini geçip şık vuruşla kaleciyi avladı. Attığı golle galibiyeti getiren Ekuban, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarstı ve Avcı döneminin en skorer ismi olmayı başardı.

Maçın ardından konuşan Ekuban, “Şükürler olsun ki bir golüm iptal olsa da, galibiyeti getiren golü atmayı başardım. Gol sevincimde arkadaşlarımı eğlendirmek istedim. Enerjimin kaynağı onlar" dedi



