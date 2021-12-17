Şampiyonluk yolunda kadroyu kusursuz hale getirmeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda stoper bölgesine de takviye yapabilir. Öncelikle kanat ve sol bek hamlelerini gerçekleştirecek olan Fırtına, devamında Koita’nın durumuna göre forvet ve stoper almayı da düşünüyor. Savunma için yerli isimler gündemde. Sezon başında da adı Trabzonspor ile anılan Mert Çetin tekrar radarda. Hellas Verona’da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki stoper için mali şartlar sorulacak.

Mert oynayamıyor

2019’da Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert, sonrasında Hellas Verona’ya gitmişti. Çizme’de umduğunu bulamayan Mert’in, geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yurt içindeki sürpriz aday ise Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın. Trabzon doğumlu olan Samet, bu sezon Süper Lig ’de 12 maça çıktı.







