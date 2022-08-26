Bir forvet transferi yapmayı hedefleyen Trabzonspor Yönetimi, şu anda İtalya Serie A takımlarından Roma'nın formasını giyen Eldor Shomurodov için yeniden nabız yoklayacak. Galatasaray 'ın da bir dönem listesine aldığı Özbek futbolcu için ilk etapta istenen bonservis bedeli yüksek gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklanacak. Gelen bilgilere göre Karadeniz ekibinin bu kez kiralama önerisiyle Roma temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi.

Yusuf için yanıt bekleniyor

2019-2020 sezonu öncesinde 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus takımı CSKA Moskova'da geçirmişti. Fransa Ligue 1'de bir türlü bekleneni veremeyen 25 yaşındaki oyuncunun yeniden Bordo-Mavili formayı giyme ihtimali ortaya çıktı. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Milli futbolcu için Trabzonspor Yönetimi'nin teklif yaptığı öğrenildi. Gelen son bilgilere göre yıldız oyuncunun da Karadeniz ekibine geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fırtına şimdi ise Fransız ekibinden gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Rafinha bombası

Orta sahaya çok yönlü bir ismi transfer etmek isteyen Fırtına'nın gündemine flaş bir isim geldi. Fransız devi PSG'nin formasını giyen Rafinha'nın, Bordo-Mavililer ile görüştüğü yazıldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncunun, forma bulamaması nedeniyle bu durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi. 1 yıllık kontratı kalan 29 yaşındaki futbolcuyu PSG'nin de kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Rafinha'nın senelik olarak 3.5 milyon Euro istediği belirtilirken, Trabzonspor'un bu konuda orta yol arayışına girdiği öne sürüldü.

Umut için bastıracaklar

Bordo-Mavililer'de uzun süredir girişimlerin devam ettiği Umut Bozok transferinde bir türlü mutlu sona ulaşılamadı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile krallık sevinci yaşayan ve bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te bulunan yıldız oyuncu için son bir yoklama yapılacak. Fransız kulübü, 2 milyon Euro'luk bonservisi kabul etmişti. Fakat 25 yaşındaki oyuncu, kendisine verilen yıllık ücreti beğenmeyince görüşmeler uzadı. Yıldız santrfor, 1 milyon Euro'luk teklife karşılık olarak 1.5 milyon Euro istedi. Karadeniz devi ise bu rakama ancak bonuslarla birlikte çıkılacağının altını çizdi. Taraflar arasında son bir görüşme yapılması bekleniyor.

Gbamin geldi, imzayı atıyor

Bir ön libero transfer etmek isteyen Trabzonspor, önceki gün İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'ın formasını giyen Jean-Philippe Gbamin ile anlaşma sağlamıştı. 26 yaşındaki futbolcunun, dün Trabzon'a gelmesinin ardından önümüzdeki günlerde imzayı atacağı belirtildi. Bordo-Mavili ekibin, Fildişili futbolcu için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Gbamin, kariyerinde daha önce; Lens, Mainz veCSKA Moskova gibitakımların formasını giymişti.