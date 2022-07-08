Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet’yi renklerine bağlayan Fırtına, ilk planlamada stoper transferini de gerçekleştirip, frene basacak. Vitor Hugo’nun yanına nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor ’da, yönetim gaza bastı. Hedef, 3-4 gün içinde stoper konusunu çözüme kavuşturmak.

Kaan Ayhan konusunda Sassuolo’nun inadını kıramayan Bordo-Mavililer rotayı yabancıya çevirirken, Shakhtar forması giyen Marlon öncelikli hedef. Brezilyalı oyuncu için daha önceki görüşmelerde sonuç alamayan Karadeniz ekibi, son kez hamle yapacak. Eğer Marlon’dan yine istenen cevap alınmazsa, listedeki diğer oyunculara geçilecek.

Tuanzebe gündeme geldi

Son olarak Manchester United’ın 24 yaşındaki stoperi Axel Tuanzebe gündeme gelen oyunculardan biri olurken, ismi sır gibi saklanan Kuzey Avrupalı 2 oyuncuyla daha dirsek teması var. Yönetim, Trabzonspor’un Slovenya kampı bitmeden yeni stoperi yetiştirmek istiyor.







