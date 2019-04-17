Trabzonspor’da gündem savunma

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında 5-0’la bu sezon en farklı mağlubiyeti aldığı rakibi Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman özellikle takım savunması üzerinde duruyor. Ligde bulundukları konum itibariyle puan kaybı yaşamak istemeyen Karaman, antrenmanlarda savunmaya yönelik çalışmalara ağırlık veriyor.

“ATACAĞINIZ GOL KADAR YEMEMEKTE ÖNEMLİ”

Ligin en golcü takımlarından olan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam, son yapılan antrenmanda öğrencilerine gol atmak kadar yememenin de önemli olduğunu anlatarak, “Savunma yaparken çok çabuk reaksiyon vermeliyiz. Atacağınız bir gol bizim için önemli ancak gol yememekte bir o kadar önemli. Ayrıca pas yaparken de dikkatli davranın ve atacağınız pasları doğrudan takım arkadaşınızla buluşturun. Hataları en aza indirgemeliyiz” uyarılarında bulundu.

CARDOZO’DAN SONRA SKORA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN İSİM NWAKAEME

Trabzonspor’da bu sezon 10 gol ve 6 asistlik performans ortaya koyarak lig ve kupada skora katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, bu alanda son 4 yılda bordo-mavili takımda görev yapmış yabancı oyuncular arasında skora katkı sağlama noktasında en faydalısı oldu. Sol kanatta görev yapmasına rağmen forvet hattındaki Rodallega ile Ekuban’dan daha çok gol ve asist üreten Nwakaeme, 2014-15 sezonunu 20 gol ve 3 asistle tamamlayarak bir sezonda 23 gole katkıda bulunan forvet oyuncusu Oscar Cardozo’nun ardından gole en çok katkı sağlayan yabancı oyuncu oldu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması, dar alanda oyun ve çabuk atak sonuçlandırma ile savunmaya yönelik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta ve şut çalışıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA



