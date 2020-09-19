Bordo-Mavililer’in, kanat transferi için düğmeye bastığı ve Belçika’nın Antwerp takımında forma giyen İvo Rodrigues’i gündemine aldığı öne sürüldü. 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgilenen Karadeniz temsilcisinin, menacerler üzerinden ilk adımı attığı konuşuluyor. 2017’de Porto’dan transfer edilen ve Belçika’ya gelen Rodrigues hem sol hem de sağ kanatta oynuyor. 2021’de kontratı bitecek Rodrigues, geçen sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi