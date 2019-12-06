Devre arasında imkanlar çerçevesinde 1-2 nokta transfer yapmak isteyen Trabzonspor’a Kamil Grosicki’nin teklif edildiğini FANATİK yazmıştı.

Trabzonspor kurmaylarının ise Polonyalı oyuncu için, “Düşünelim” cevabını verdiği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncunun maçlarını takibe alıp durum değerlendirmesi yapacak.

Süper Lig’de daha önce Sivasspor forması giyen Polonyalı yıldız, 2014’ün Ocak ayında Rennes’e gitmiş. Oradan da İngiltere Premier Lig’in bir altı olan Championship ekibi Hull City’ye tam 9 milyon Euro’ya transfer olmuştu.