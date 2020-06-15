Trabzonspor’da gözler Sosa’da

Trabzonspor'da Göztepe galibiyetinin ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Karşılaşma öncesi en büyük soru işareti ise kaptan Sosa'nın durumu… Sakatlığı sebebiyle Göztepe deplasmanında forma giyemeyen Arjantinli oyuncu yarın Fenerbahçe'ye karşı sahada olmak istiyor.

SON KARAR YARIN

Bu arada Sağlık Kurulu yapılan son kontrol sonrası Sosa'nın bu maçta da dinlendirilmesi yönünde görüş bildirdi. Teknik heyetin ise Arjantinli futbolcuyu İstanbul kafilesine alacağı ve son kararın maç sabahı verileceği belirtildi.

Göztepe deplasmanında gol attığı pozisyonda sakatlanan Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Sağlık Kurulu ile görüşen ve iyi olduğunu söyleyen Ömür, F.Bahçe maçında forma giymek istediğini de belirtti.

İSTANBUL BORDO-MAVİYE BOYANACAK

Göztepe maçı için gittiği İzmir'de coşkuyla karşılanan Trabzonspor için benzer bir organizasyon da bugün İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da yaşayan Trabzonspor sevdalıları çifte şampiyonluğa koşan takımlarına destek vermek için havaalanını bordo-mavi renklere boyayacak.

CAS'A RESMİ BAŞVURU YAPILDI

UEFA Kulüp Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, önceki gün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvurusunu yaptı. İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS Mahkemesi'ne görevlendirdiği 3 avukatla başvuru gerçekleştiren bordo-maviller, yüz yüze görüşme de talep etti. CAS'ın, 28 sayfalık dosyayla verilen karara itiraz eden Trabzon'un başvurusunu 21 gün içerisinde değerlendirmesi gerekiyor. (Sabah)