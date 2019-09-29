Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından camiada eleştiriler yükselirken, dümene kaptan Jose Sosa geçti. Yoğun maç trafiğinde sürekli oynayan ve Getafe ile Gençlerbirliği sınavlarında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Arjantinli yıldız, Beşiktaş karşısında yeniden klasını konuşturmayı hedefliyor.

Hafta başından bu yana büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını da dev maça motive ediyor. Kaptanlığın tüm görevlerini yerine getiren tecrübeli oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman’la da sürekli iletişim halinde. Karaman, zorlu mücadelede yıldız oyuncudan atakları yönlendirmesini ve takımını hızlıca atağa çıkarmasını istiyor. Sakat oyuncuların fazlalığı sonrasında Bordo-Mavili camia da Sosa’ya çok güveniyor.

‘Kazanacak güçteyiz’

Arjantinli süperstar Jose Sosa geçtiğimiz günlerde dev maçla ilgili konuşmuştu. Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu ancak her şey olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, “Özellikle büyük maçlar telafiler ve yeni çıkışlar için büyük fırsat. Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Bu karşılaşmayı kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Dev maça hazırız ve artık Beşiktaş’ı bekliyoruz” dedi.



