Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında yeniden Bordo-Mavili formaya kavuşan John Obi Mikel, sergilediği performans ile hem teknik heyeti hem de taraftarını mest etmişti. 32 yaşındaki ön liberonun performansı, her geçen gün zirveye doğru giderken Galatasaray maçında da oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ünal Karaman’ın, Nijeryalı, fazlasıyla güvendiği öğrenilirken Obi Mikel de aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyor. Yıldız futbolcu, kondisyon ve fizik seviyesini yukarı çekebilmek adına elinden geleni yapıyor.

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