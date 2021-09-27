Trabzonspor'da gözler Hamsik ve Bakasetas'ta
Alanyaspor’u devirmesi halinde liderlik koltuğuna geçecek olan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı maçı orta alanda çözmeyi planlıyor. Fırtına’nın hocası, Bakasetas ve Hamsik ikilisinin hücumdaki görevlerinin yanı sıra savunmaya da destek vermelerini istiyor.
Bordo-Mavililer, Beşiktaş ’ın takılması sonrası bugünde liderlik için maça çıkacak. Konyaspor deplasmanında bu fırsatı geri çeviren Trabzonspor , formda rakibini devirmesi halinde puan farkıyla zirveye kurulacak. Tüm stratejisini galibiyet üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, erken bir gol ile rakibin direncini kırmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, özellikle orta sahayı kritik bölge olarak görüyor. Hamsik ve Bakasetas’a çok güvenen Avcı, bu ikiliden savunmaya da ekstra katkı sağlamalarını istedi. Alanyaspor ’a karşı merkezde oyun üstünlüğünü almayı hedefleyen Trabzonspor’da, Berat’ın yerine bu kez Siopis’in 11’de başlama ihtimali yüksek.
Berat yerine Siopis
11’deki 3 yerliyi; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve İsmail Köybaşı ile tamamlayacak olan Abdullah Avcı, Siopis’in yanı sıra sağ kanatta da Djaniny’ye ‘hazır ol’ talimatını verdi. Gervinho ve Abdülkadir Ömür ise kulübe kozu olarak kadroda yer alacak.